Евгений Пшенов

— практикующий маркетолог с 2015 года

— Основатель « Cтудии интернет рекламы EVGENY PSHENOV»

— разработчик собственной методики и стратегии по созданию и сопровождению рекламных кампаний в Яндекс Директ

—Практический опыт в контектной рекламе:

- продвигаю бизнес регионального и федерального масштаба

—Наши клиенты находятся в Казани, Санкт Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Благовещенске, Самаре, и многих других городах

— рекламный бюджет в управлении - более 1,5 миллиона рублей в месяц

- более 7 000 лидов в месяц приходит по моим рекламным кампаниям .



Настроил более 300 качественных проектов.

В данный момент веду 20 рекламных кампаний.

Работал с бюджетами свыше 400 000 рублей.

Евгений Пшенов

— практикующий маркетолог с 2015 года

— Основатель « Cтудии интернет рекламы EVGENY PSHENOV»

— разработчик собственной методики и стратегии по созданию и сопровождению рекламных кампаний в Яндекс Директ

—Практический опыт в контектной рекламе:

- продвигаю бизнес регионального и федерального масштаба

—Наши клиенты находятся в Казани, Санкт Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Благовещенске, Самаре, и многих других городах

— рекламный бюджет в управлении - более 1,5 миллиона рублей в месяц

- более 7 000 лидов в месяц приходит по моим рекламным кампаниям .



Настроил более 300 качественных проектов.

В данный момент веду 20 рекламных кампаний.

Работал с бюджетами свыше 400 000 рублей.