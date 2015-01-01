Евгений Пшенов
Частный директолог

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Профессиональная настройка
контекстной рекламы
Яндекс Директ  

 от 3 дней

Экслюзивное предложение из города

Экслюзивное предложение из города

Увеличу количество заявок с сайта.

Сэкономлю Ваш бюджет
Работаю без предоплаты
должен начинаться на +7

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Специалист по настройке контекстной рекламы Яндекс Директ

частный директолог
Евгений Пшенов
— практикующий маркетолог с 2015 года
— Основатель « Cтудии интернет рекламы EVGENY PSHENOV»
— разработчик собственной методики и стратегии по созданию и сопровождению рекламных кампаний в Яндекс Директ
—Практический опыт в контектной рекламе:
 - продвигаю бизнес регионального и федерального масштаба  
—Наши клиенты находятся в Казани, Санкт Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Благовещенске, Самаре, и многих других городах
— рекламный бюджет в управлении - более 1,5 миллиона рублей в месяц
- более 7 000 лидов в месяц приходит по моим рекламным кампаниям.

Настроил более 300 качественных проектов.
В данный момент веду 20 рекламных кампаний.
Работал с бюджетами свыше 400 000 рублей.
Евгений Пшенов
— практикующий маркетолог с 2015 года
— Основатель « Cтудии интернет рекламы EVGENY PSHENOV»
— разработчик собственной методики и стратегии по созданию и сопровождению рекламных кампаний в Яндекс Директ
—Практический опыт в контектной рекламе:
 - продвигаю бизнес регионального и федерального масштаба  
—Наши клиенты находятся в Казани, Санкт Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Благовещенске, Самаре, и многих других городах
— рекламный бюджет в управлении - более 1,5 миллиона рублей в месяц
- более 7 000 лидов в месяц приходит по моим рекламным кампаниям.

Настроил более 300 качественных проектов.
В данный момент веду 20 рекламных кампаний.
Работал с бюджетами свыше 400 000 рублей.
Рабочие кейсы
Несколько отчетов из рекламных кампаний
Онлайн бутик FREYWILLE  в Москве. Статистика за 30 дней,
летом на рекламу бюджет понижен т.к целевая аудитория в отпусках
Выкуп авто  в Москве. Статистика за 30 дней,
Заявки по 452 руб 
Выкуп авто  в Москве.
Статистика за 30 дней,
Заявки по 452 руб 
Почему стоит обратиться ко мне?
95% бизнесменов испытывают одни и те же трудности,
когда пытаются настроить рекламные кампании  самостоятельно.
Я знаю как вам избежать этих проблем!
Настрою Рекламу в Яндексе за 3-4 рабочих дня
частный директолог

Конверсия

Конверсия

Я знаю как добиваться максимальной конверсии с минимум вложений.

Бюджет

Бюджет

Я подберу самую оптимальную цену за клик без ущерба для кампании.

Мониторинг

Мониторинг

Высокая точность настройки - цены кликов будут минимальными (для экономии вашего бюджета).

Подбор слов

Подбор слов

Я умею подбирать правильные ключевые слова.Настройка под ключ с учетом всех имеющихся на сегодняшний день актуальных опций

Время

Я экономлю ваше время и нервы, вам остается только продавать.

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Как я работаю?
Звонок или Вы оставляете  заявку

Анализ вашей ниши.
 С вами связывается специалист и уточняет детали.
 

Расчет бюджета кампании.

Создание, настройка и запуск кампании. Сопровождение

Гарантированный результат.
Вы получаете клиентов на сайт.

Стоимость услуг по настройке Яндекс. Директ

Цены снижены до 10 декабря

Настройка поиска, РСЯ и ретаргетинга
 от 10 500 Р

— Анализ Вашего бизнеса
— Анализ Ваших конкурентов

— Собираются все целевые ключи

— Ретаргетинг (если посетителей больше 500 в день)

— UTM метки (по запросу)
— До 5 целевых ссылок (больше оплачивается дополнительно)

— Помощь в настройке метрики и установки конверсий

— Советы по улучшению сайта.

— Выставление цены клика

— Запуск рекламной кампании

 бесплатная консультация

15 500
от 10 500 Р

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ВЕДЕНИЕ
Ведение кампании
 7 000 Р/мес
— Анализ статистики

— Изменение ключевых фраз

— Изменение цены клика

— Редактирование объявлений

— Редактирование времени показа

— Изменение области показа

— Уменьшаю рекламный бюджет

— Увеличиваю приход новых клиентов

— Увеличиваю CTR.
10 000
7 000 Р/мес
10 000
7 000 Р/мес

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ИЗМЕНЕНИЕ
Редактирование кампании
 5 900 Р
ИЗМЕНЕНИЕ
Редактирование кампании
 5 900 Р
— Перенастраиваю уже созданную рекламную кампанию.

— Увеличиваю приход новых клиентов.

— Уменьшаю рекламный бюджет.

— Исправляю все "косяки" в старой рекламной кампании.

— Перезапускаю рекламную кампанию.

— Так же могу продолжить вести Вашу исправленную кампанию
7 000
от 5 900 Р

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Запуск от 3-х дней
Анализ, подготовка, настройка и запуск рекламной кампании составляет от 3-х дней.
Привлеку качественный трафик уже через 5 – 7 дней
Гарантирую доработки в течение 3 месяцев
Гарантирую доработки в течение 3 месяцев бесплатно.
Более 5 - лет я работаю в сфере контекстной рекламы

Поддержка Экономия!

На всех этапах работы я помогу вам решить все возникающие вопросы.
 Экономлю до 50% Вашего рекламного бюджета 

Реклама, которая продаёт.

Узнайте, как получить реальные заявки вместо пустого трафика!
ВЫ ПОЛУЧИТЕ СТАБИЛЬНЫЙ ПОТОК
горячих клиентов на Вашем сайте 
должен начинаться на +7

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Евгений Пшенов
Частный Директолог